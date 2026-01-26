İSTANBUL 18°C / 11°C
26 Ocak 2026 Pazartesi
  Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı! ''Yapılan açıklama kabul edilemez''
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı! ''Yapılan açıklama kabul edilemez''

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Ali Koç hakkındaki açıklamasına cevap verdi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 'Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz.' ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Ocak 2026 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı! ''Yapılan açıklama kabul edilemez''
Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç üzerinden üretilen polemikleri reddederek sporun saha içinde kalması, sağduyu ve centilmenlik vurgusu yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.

Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir.

Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

