Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma bir cevap verdi.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda;
"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi..." Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri kullanıldı.
Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen;— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2024
kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz;
"Kişi kendinden bilir işi..."
Bu sezon saha içi saha dışı... https://t.co/rFnSE9NDLV
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
Galatasaray ise yaptığı oaylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı;
"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı... Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"