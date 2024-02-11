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  • Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! ''Kişi kendinden bilir işi…''
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! ''Kişi kendinden bilir işi…''

Fenerbahçe, Alanyaspor maçından sonra Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma bir cevap verdi.

11 Şubat 2024 Pazar 22:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! ''Kişi kendinden bilir işi…''
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma bir cevap verdi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda;

"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi..." Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray ise yaptığı oaylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı... Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"

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