Fenerbahçe'den Galatasaray'a emojili cevap
Fenerbahçe’den Galatasaray’ın ‘VAR kayıtları açıklansın’ tweetine cevap geldi.
Fenerbahçe’den Galatasaray’ın ‘VAR kayıtları açıklansın’ tweetine cevap geldi.
Kulübün resmi internet sitesinden atılan tweet şu şekilde:
😭— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 15 Nisan 2019
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