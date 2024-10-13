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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ligin 6. haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0'lik skorla mağlup etti. Sarı lacivertli ekip sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sarı kırmızlı ekibe gönderme yaptı.

13 Ekim 2024 Pazar 16:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından ezeli rakibine göndermeler yaptı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından kafes içinde uyuyan bir aslan paylaşan sarı lacivertliler, arka planda çalan Ezel Dizi müziğiyle birlikte rakibine gönderme yaptı.

Fenerbahçe hesabı ayrıca gülücük emojisi ve ağlayan surat da kullandı.

6'da 6 yapan sarı lacivertli takım bir başka paylaşımında ise, "Sıradaki rakip" ifadesiyle gönderme yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımları:

  • fenerbahçe petrol ofisi
  • galatasaray petrol ofisi
  • derbi
  • kadınlar süper ligi

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