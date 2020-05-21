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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: 'Ülkemize getirilmiş en büyük kupa...'

Fenerbahçe, erkek basketbol takımının THY Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluğunun 3. yıl dönümünü kutladı. Sarı lacivertli kulübün açıklamasında, 'Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupa' ifadesine yer verilerek geçtiğimiz günlerde UEFA Kupası'nı kazanmasının 20. yılını kutlayan Galatasaray'a gönderme yapıldı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 13:14 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:14
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Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun! Bu onuru bize ve ülkemize yaşatan hocamız ve Avrupa Ligi şampiyonluğu posterimizde yer alan tüm sporcularımızı bir kez daha teker teker gururla hatırlıyor ve kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 80-64 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

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