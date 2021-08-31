31 Ağustos 2021 Salı 16:44 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 16:44

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için devreye girdi. A Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, milli oyuncunun kiralanması konusunda sona yaklaştı.

Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu'nu 1 yıl kiralamak için kulübü Brentford ile 1 milyon euro karşılığında anlaştı. Halil ile son görüşmeler yapılıyor.

21 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçirmiş ve 12 maçta 3 gol, 2 asistle oynamıştı. Sarı kırmızılılar, Halil'i yeniden kadrosuna katmak için Brentford ile görüşmelerini sürdürüyordu.