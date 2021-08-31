İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2021 Salı / 22 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3302
  • EURO
    9,8547
  • ALTIN
    484.939
  • BIST100
    1468.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Galatasaray'a Halil Dervişoğlu çalımı!
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Halil Dervişoğlu çalımı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu'nu kiralamak için Brentford ile anlaşmaya vardı.

31 Ağustos 2021 Salı 16:44 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 16:44
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için devreye girdi. A Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, milli oyuncunun kiralanması konusunda sona yaklaştı.

Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu'nu 1 yıl kiralamak için kulübü Brentford ile 1 milyon euro karşılığında anlaştı. Halil ile son görüşmeler yapılıyor.

21 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçirmiş ve 12 maçta 3 gol, 2 asistle oynamıştı. Sarı kırmızılılar, Halil'i yeniden kadrosuna katmak için Brentford ile görüşmelerini sürdürüyordu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.