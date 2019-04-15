11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8028
  • 6,565
  • 240.24
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan

Fenerbahçe, Galatasaray’ın Semih Özsoy’un açıklamaları için yayımladığı yazıya cevap verdi.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

Dün akşam stadımızda oynadığımız karşılaşmanın ardından Başkan Vekilimiz Semih Özsoy yaptığı açıklamaların bir bölümünde, rakip teknik direktörün ‘Bizim burada güzel anılarımız var’ sözlerine şu ifadelerle cevap vermiştir;

"Bizim en kötü günlerimizde; Başkanımız, yöneticilerimiz, FETÖ iftiralarıyla hapiste yatarken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha öyle bir şey olmayacağına göre o günleri de bir daha göremeyeceklerini düşünüyorum."

Kamuoyunun çok iyi bildiği üzere Fenerbahçe’miz 3 Temmuz 2011’de paralel devlet yapılanmasının hain saldırısına maruz kalmıştır.

Bugün, Türk spor tarihinin en büyük kumpası olan, bu saldırıda rol alan hakimlerin, savcıların ve emniyet mensuplarının ya tutuklu olarak yargı karşısında hesap verdikleri ya da firari olarak arandıkları bir dönemi yaşıyoruz.

3 Temmuz FETÖ kumpası ve saldırısının gerçekleşmesinin ardından; 2011/2012 sezonunun son karşılaşması dahil olmak üzere, sezon boyu oynadığımız tüm maçlarda başkan ve yöneticilerimizin tutsak bulunduğuna değinerek, ilgili dönemin camiamız açısından kolumuzun ve kanadımızın kırık olduğu bir zaman dilimi olduğunu belirtmiş Başkan Vekilimiz Semih Özsoy’a, Galatasaray Spor Kulübü’nün vermiş olduğu cevap ise aşağıdaki şekildedir;

'Fenerbahçe Spor Kulübü 2. Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı’na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu’na göre suç niteliğindedir.

Galatasaray Spor Kulübü’nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir.

Rakip takım 2. Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır.

Galatasaray’ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz.'

Hal böyle iken; dün Başkan Vekilimizin yaptığı açıklamaların, bir itham olarak yorumlanmasının tüm takdiri ve yorumu kamuoyunundur.

Bununla beraber; konunun hukuka taşınacak olmasının bir hak olduğunu vurgulayarak, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu sürecin mahkemelere taşınacak olmasını da büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

Sosyal medyanın en sevimli hırsızları

Sosyal medyanın en sevimli hırsızları

Kilosu 100 lira! Onu bulan yaşadı

Kilosu 100 lira! Onu bulan yaşadı

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA