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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı

Fenerbahçe 1959 öncesi sezonlarla ilgili olarak yaşanan tartışmalar sonrası Galatasaray'a çağrıda bulundu.

01 Nisan 2021 Perşembe 17:42 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 17:42
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Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyei Metin Sipahioğlu ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'n kulüp kanallarındaki konuşmaları sonrası sarı lacivertli kulüpten ezeli rakibine tarihi bir çağrı geldi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından sarı kırmızılı kulübe yapılan çağrı şöyle:

"Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü'ne açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"

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