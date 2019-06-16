Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a transfer şoku geldi... Kadrosunu baştan aşağı yenilemekte kararlı olan sarı lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu'yla el sıkışıp, Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi önemli isimlerle imza aşamasına gelirken, yerli pazarını da ihmal etmiyor.

Mukavelesi devam etmesine rağmen kariyerini İstanbul'da sürdürmek isteyen ve Galatasaray'a gideceği konuşulan yıldız Fenerbahçe'nin kıskacına girdi.

O isim Deniz Türüç... Başarılı sağ açık için sarı-kırmızılı ekibe futbolcu takası ve yanı sıra para sunuldu.

Sözleşmesinde 10 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'yi istemesiyle eli güçlenen sarı-lacivertliler, bu transferde mutlu sona ulaşırsa hem Galatasaray'a önemli bir çalım atacak hem de kadrosuna yerli bir milli oyuncu katmış olacak.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takibe almış daha sonra takipten çıkarmıştı.

(Fotomaç)