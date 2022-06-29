Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! William Carvalho...

Fenerbahçe'de transfer harekatları durmak bilmiyor. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda nokta atışlarla kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Sarı-Lacivertli kurmaylar, Portekizli teknik adamın transfer edilmesini en çok istediği isimde önemli mesafe kat etti.

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10 MİLYON AVROYA ANLAŞMA SAĞLANDI

Gelen son bilgilere göre Fenerbahçe, Portekizli defansif orta saha William Carvalho için kulübü Real Betis ile anlaşma sağladı. Carvalho'nun bonservisi için 10 milyon avro civarında bir rakama el sıkışıldığı iddia ediliyor.

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WILLIAM CARVALHO 3.5 MİLYON AVRO İSTİYOR

Ancak oyuncu ile henüz kesin bir anlaşma sağlanmış değil. Portekizli oyuncunun Real Betis'te aldığı miktar olan 3.5 milyon avroyu talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise bu rakamda indirime gitmesini istediği belirtiliyor. Fenerli kurmaylar aradaki farkın bonuslarla telafi edilebileceğini de oyuncuya iletmiş durumda.

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GALATASARAY DA PEŞİNDE

Carvalho'nun transferinde önümüzdeki birkaç günün çok kritik olduğu, Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız ön liberoyu Fenerbahçe bir an önce kadrosuna katmak için acele ettiği de gelen haberler arasında. 30 yaşında ve 1.87 boyunda olan William Carvalho 73 kez giydiği Portekiz Milli Takım forması ile 5 kez fileleri havalandırdı. Carvalho'nun 2016 yılında güncel piyasa değeri tam 30 milyon Euro idi.