İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2024 Salı / 3 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8903
  • EURO
    35,5676
  • ALTIN
    2496.12
  • BIST100
    10796.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu

Son olarak Fenerbahçe Parolapara forması giyen libero Hasan Yeşilbudak, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'na 2 yıllık imzayı attı.

9 Temmuz 2024 Salı 19:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu
ABONE OL

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, son olarak Fenerbahçe Parolapara forması giyen libero Hasan Yeşilbudak'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 40 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun 4 yıldır Fenerbahçe Parolapara forması giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp kariyerinde 6 Efeler Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunan oyuncu, Türkiye Erkekler Voleybol Ligi'nde birçok kez en iyi libero seçildi. Hasan Yeşilbudak'a Galatasaray HDI Sigorta'ya hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."

  • Hasan Yeşilbudak
  • libero transfer
  • Galatasaray HDI Sigorta

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.