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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifine cevap! ''Kabul ediyoruz''

Fenerbahçe, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun yaptığı açıklamalara cevap verdi. Sarı lacivertlilerden ekip, Hatipoğlu'nun yaptığı teklifini kabul ettiklerini duyurdu. İşte detaylar...

15 Ekim 2024 Salı 14:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifine cevap! ''Kabul ediyoruz''
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Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun sözlerine cevap verdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Sn. Hatipoğlu'nun "Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar." teklifini kabul ediyoruz.

Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.

İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.

Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk Futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."

İBRAHİM HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?

İbrahim Hatipoğlu, pazartesi günü katıldığı bir yayında şu sözleri kullanmıştı;

"Son 2 sezondur hakemlerle Galatasaray arasında yaşananlar çok tartışıldı. Her kulüp en çok kendi hakkının yendiği konusunda bir takım açıklamalar yaptı. Bunu Erden Timur da söylüyordu ben de söylüyorum. Tüm tartışmalı pozisyonlar değerlendirilsin. Hangi takım ne kadar hakem sayesinde puan kazanmış ortaya çıksın. Bunlar algı yaparak, televizyon televizyon dolaşarak hakemlerle ilgili, var olduğunu söyleyemediği yapılardan bahsedip sonra vura vura yıkmakla çözülecek bir problem değil. Bugün hakemlerden şikayet eden kulüplerin başında gelen takımın başkanı da hakemlerin hata yapacağını söylemişti."

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