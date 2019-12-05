Fenerbahçe'den Gameiro atağı

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Vedat Muric’e alternatif bir golcü arayan ve şu anda birçok futbolcuyla yakın temas kuran Damien Comolli’nin Kevin Gamerio ismini gündemine aldığı öğrenildi.

PSG, Sevilla, Atletico Madrid ve son olarak Valencia gibi dev takımların formasını giyen Fransız yıldız için Comolli’nin kolları sıvadığı ortaya çıkarken, yıldız golcünün Fransız ekibi Nantes’ın teklifini reddettiği, Fenerbahçe’ye ise sıcak baktığı belirtildi. Ocak ayında La Liga’dan ayılmayı kafasına koyan 32 yaşındaki Gameiro’nun aldığı karara onay veren genç teknik direktör Albert Celades’in hücum hattında Maxi Gomez, Ferran Torres ve Rodrigo’yu kullandığı görülürken, Comolli’nin oyuncunun menajeri Pascal Boisseau’yla görüşmelere başladığı bildirildi.