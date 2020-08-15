15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:34 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:34

Fenerbahçe'de geçen sezon beklentilerin altında kalan Garry Rodrigues'e talip çıktı.

Yunan basınında Kostas Nikolakopoulos imzasıyla yayınlanan habere göre Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

4 GOL 4 ASİST YAPTI



Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.