Spor

Fenerbahçe'den genel kurul açıklaması: Tarih belli oldu

Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul'un 23 Mart 2026'da yapılacağını açıkladı. Toplantı Chobani Stadyumu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 21:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den genel kurul açıklaması: Tarih belli oldu
Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, toplantının 23 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacağı ifade edildi. Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada gündem maddeleri şu şekilde:

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yasal izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7.maddesi, "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15. maddesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Ve Uygulanacak Hükümler" başlıklı 36. maddesi ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin "Paylar" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması.

3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulması.

