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Spor

Fenerbahçe'den gidiyor mu? Jose Mourinho için sürpriz iddia

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına büyük umutlarla gelen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho istenilen başarıyı elde edemedi. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen ve liderin 5 puan arkasında olan sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho için Portekiz Milli Takımı iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

AKŞAM29 Nisan 2025 Salı 09:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den gidiyor mu? Jose Mourinho için sürpriz iddia
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Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla göreve gelen fakat Türkiye Kupası'nda elendiği G.Saray'dan ligde de 5 puan farkla geride olan Jose Mourinho'nun, kalan 1 yıllık kontratını tamamlayıp tamamlayamayacağı merak konusu oldu. Bu sezon Trabzon maçları hariç derbilerde büyük hayal kırıklığı yaşatan Mourinho'nun taraftardaki kredisi oldukça zayıf.

Yönetim cephesi hem istikrar hem tazminat konusu sebebiyle ondan hemen vazgeçemiyor. Portekiz Milli Takımı'nın açık ilgisi ise süreci değiştirebilir. Mundodeportivo'da çıkan son habere göre Jose Mourinho, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın başında olmayı çok istiyor. Portekiz Futbol Federasyonu'nun, tazminatı karşılayabileceği yönünde de iddialar ortaya atılmıştı. Deneyimli hoca, bir gün mutlaka milli takım çalıştıracağını söylemişti. Yine İspanyol basını, Ancelotti sonrası koltuk için Xabi Alonso'dan sonra Mourinho'nun adaylardan biri olduğunu bildirdi. Sezon sonu akıbeti kesinleşecek.

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