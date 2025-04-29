Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla göreve gelen fakat Türkiye Kupası'nda elendiği G.Saray'dan ligde de 5 puan farkla geride olan Jose Mourinho'nun, kalan 1 yıllık kontratını tamamlayıp tamamlayamayacağı merak konusu oldu. Bu sezon Trabzon maçları hariç derbilerde büyük hayal kırıklığı yaşatan Mourinho'nun taraftardaki kredisi oldukça zayıf.

Yönetim cephesi hem istikrar hem tazminat konusu sebebiyle ondan hemen vazgeçemiyor. Portekiz Milli Takımı'nın açık ilgisi ise süreci değiştirebilir. Mundodeportivo'da çıkan son habere göre Jose Mourinho, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın başında olmayı çok istiyor. Portekiz Futbol Federasyonu'nun, tazminatı karşılayabileceği yönünde de iddialar ortaya atılmıştı. Deneyimli hoca, bir gün mutlaka milli takım çalıştıracağını söylemişti. Yine İspanyol basını, Ancelotti sonrası koltuk için Xabi Alonso'dan sonra Mourinho'nun adaylardan biri olduğunu bildirdi. Sezon sonu akıbeti kesinleşecek.