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Spor

Fenerbahçe'den Giresunspor maçı öncesi açıklama

Fenerbahçe, Spor Tot Süper Lig'in 33.Haftasında bugün oynayacağı Bitexen Giresunspor karşılaşması öncesinde bir bildiri yayınladı.

7 Mayıs 2023 Pazar 14:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Giresunspor maçı öncesi açıklama
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"Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir. Ayrıca Takımımızın bu akşam Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR'a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz; Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz. Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz. "

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