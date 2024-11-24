FB, 26 maçtır deplasmanda yenilmiyor (21G-5B)...

F.Bahçe'de ilk kez 11 çıkıp 2 gol atan ilk yerli Oğuz.

En-Nesyri bu sezon ayakla ilk kez gol kaydetti.

Sürpriz ilk 11'le çıkan Fenerbahçe baskılı girdi. Filip Kostic'in yerde kaldığı pozisyonda verilen tartışmalı penaltıyı 7'de Tadic gole çevirdi. 15'te Fred'in ara pasında Oğuz Aydın, ters ayağıyla yakın direği hedef aldı. 2-0'dan sonra Kayseri'nin gardı düştü. 26'da Oğuz Aydın bu kez arka direkte sahne aldı, ilk kez 11 oynadığı maçta 2 gol attı. Fenerbahçe 3'ü bulduktan sonra geri yaslandı. Kanatları kullanan Kayseri'ye ikramı 43'te Djiku yaptı. Ev sahibi şoku atlatsa da zaman kalmadı. 2. yarı Kayseri coşkulu, FB stresli başladı. 56'da Kolovetsios'un kafasıyla gelen ilk isabetli şut gol oldu. 63'te kontrada Tadic'in ara pasında Nesyri avladı, Fener uyandı. 85'te Mert'in pasında Kostic fişi çekti. Szymanski ise Oğuz'un pasında boş kaleye attı: 6-2!