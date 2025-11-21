İSTANBUL 22°C / 14°C
Fenerbahçe'den golcü hamlesi! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken golcü takviyesi için temaslarını arttırdı. İspanya basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Robert Lewandowski'nin şartlarını öğrenmek için oyuncu cephesiyle temas kurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken golcü takviyesi için temaslarını arttırdı. İspanya basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Robert Lewandowski'nin şartlarını öğrenmek için oyuncu cephesiyle temas kurdu.

Fichajes'te yer alan habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Lewandowski'nin şartlarını öğrenmek için oyuncu cephesiyle temas sağladı. Haberde, yönetimin olumlu cevap alınması durumunda Barcelona ile masaya oturmaya hazır olduğu aktarıldı.

EN-NESYRI'NİN YERİNE GELECEK

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde En-Nesyri için gelebilecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü yazıldı. Ayrılık gerçekleşirse Fenerbahçe, açılacak maaş ve bütçe boşluğunu Lewandowski transferinde kullanmayı hedeflediği aktarıldı.

AVRUPA'DA OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

37 yaşındaki santrfor için Milan, Manchester United, Atlético Madrid ve Al Nassr'ın da devrede olduğu bildirildi. Ancak yıldız futbolcunun Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu durum Fenerbahçe'nin şansını artıran unsurlardan biri olarak görülüyor.

PERFORMANSI

La Liga'da bu sezon 9 maçta 7 gole imza atan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 3 karşılaşmada gol kaydedemedi.

