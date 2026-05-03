  • Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Hedefte Juventus'un yıldızı var...
Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Hedefte Juventus'un yıldızı var...

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Jonathan David için devreye girdi; İtalyan basınına göre sarı-lacivertliler, golcü oyuncu için Aston Villa ile yarışıyor.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 20:04
İtalya basınından Tuttosport'un haberine göre Juventus FC forması giyen Jonathan David'e talipler artıyor. Haberde, Fenerbahçe ve Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın 26 yaşındaki golcüyle ilgilendiği belirtildi.

Kanadalı forvet, Juventus'taki ilk sezonunda istikrarsız bir performans sergilerken geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon Serie A'da 32 maça çıkan David, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncunun yıllık 6 milyon Euro net maaşının yanı sıra 2 milyon Euro'ya kadar bonus kazandığı ifade edildi.

Öte yandan Unai Emery'nin uzun süredir Jonathan David'i takip ettiği ve geçen yaz da transfer etmek istediği, ancak oyuncunun o dönemde Juventus'u tercih ettiği aktarıldı.

Haberde, Jonathan David'in sezon sonunda takımdan ayrılma konusunda kesin bir karar vermediği vurgulanırken, Juventus'un da ancak tatmin edici bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına onay vereceği ifade edildi.

Kanadalı golcünün, sezonun kalan maçlarında performansıyla takımda kalıp kalmayacağına dair son kararı etkilemesi bekleniyor.

