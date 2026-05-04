İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2017
  • EURO
    52,8512
  • ALTIN
    6556.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den golcü operasyonu: Hedefte dünya yıldızı var!
Spor

Fenerbahçe'den golcü operasyonu: Hedefte dünya yıldızı var!

Fenerbahçe, golcü arayışları kapsamında Romelu Lukaku'yu gündemine aldı. Napoli forması giyen yıldız oyuncunun transferinde en büyük engelin maaş ve oyuncunun tercihi olduğu belirtiliyor.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den golcü operasyonu: Hedefte dünya yıldızı var!
ABONE OL

Transfer belirsizliğinin sürdüğü Fenerbahçe'de gözler golcü takviyesine çevrilmişken, Avrupa basınından sarı-lacivertlileri heyecanlandıran sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre; ligde dominasyon kurmak ve Avrupa'da daha güçlü rekabet etmek için üst düzey bir golcü transfer etmek isteyen sarı-lacivertli kulüp, Napoli'den Romelu Lukaku'yu gündemine aldı.

EN BÜYÜK ENGEL...

Belçikalı forvetin fizik gücü, sırtı dönük oyunu ve büyük sahne deneyimi ile hedefleri büyüyen bir kulüp için son derece cazip olduğu belirtilirken, en büyük engelin maaş ve oyuncunun tercihi olacağı öne sürüldü.

32 yaşındaki Lukaku için Aston Villa'nın da devrede olduğu aktarılırken, makul bir teklif gelmesi halinde Napoli'nin ayrılığa engel olmayacağının altı çizildi.

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda yaşadığı sakatlık ve sonrasında yönetim ile teknik ekiple yaşadığı kriz sebebiyle 7 maçta yalnızca 64 dakika süre bulan Lukaku, 1 gollük katkı sağlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.