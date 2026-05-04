Transfer belirsizliğinin sürdüğü Fenerbahçe'de gözler golcü takviyesine çevrilmişken, Avrupa basınından sarı-lacivertlileri heyecanlandıran sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre; ligde dominasyon kurmak ve Avrupa'da daha güçlü rekabet etmek için üst düzey bir golcü transfer etmek isteyen sarı-lacivertli kulüp, Napoli'den Romelu Lukaku'yu gündemine aldı.

EN BÜYÜK ENGEL...

Belçikalı forvetin fizik gücü, sırtı dönük oyunu ve büyük sahne deneyimi ile hedefleri büyüyen bir kulüp için son derece cazip olduğu belirtilirken, en büyük engelin maaş ve oyuncunun tercihi olacağı öne sürüldü.

32 yaşındaki Lukaku için Aston Villa'nın da devrede olduğu aktarılırken, makul bir teklif gelmesi halinde Napoli'nin ayrılığa engel olmayacağının altı çizildi.

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda yaşadığı sakatlık ve sonrasında yönetim ile teknik ekiple yaşadığı kriz sebebiyle 7 maçta yalnızca 64 dakika süre bulan Lukaku, 1 gollük katkı sağlamıştı.