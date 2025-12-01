İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe'den görsel şölen! Kadıköy'de koreografi ve ışık şovu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde tribünleri dev pankartlar, siluetler ve karton şovlarla donatarak etkileyici bir koreografi sergiledi.

IHA1 Aralık 2025 Pazartesi 20:21
Fenerbahçe'den görsel şölen! Kadıköy'de koreografi ve ışık şovu
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisine özel koreografi hazırladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı. Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartları açtılar.

Kuzey tribününde 'Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz' pankartı açılırken, Maraton Tribünü'nde iki tarafında 'Dök bizi sokaklara' yazısı ve ortasında taraftarların silueti yer aldı.

Spor Toto (Okul Açık) Tribününde ise makaralı dev bir görsel açıldı. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in Çubuklu formayı tuttuğu görselde Teknik Direktör Domenico Tedesco ve kadrodaki oyuncuların siluet detayı bulundu. En altta ise 'Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara' pankartı açıldı.

Stadın tüm tribünlerinde sarı lacivert kartonlar açıldı.

(Fotoğraflar: beIN Sports)

