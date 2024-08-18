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Spor

Fenerbahçe'den Göztepe maçı sonrası tepki: Futbol terörü

Fenerbahçe Televizyonu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında yaşadığı saldırı sonrası çarpıcı anlara sahne oldu.

18 Ağustos 2024 Pazar 00:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Göztepe maçı sonrası tepki: Futbol terörü
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Fenerbahçe Televizyonu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçı sonrası yaşadığı saldırı sonrası çarpıcı anlara sahne oldu.

"TERÖRÜ LANETLİYORUZ!"

"İzmir'de kara gece. Futbol terörünü lanetliyoruz." başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı, hakemle karşılaştı, futbol teröristleriyle karşılaştı. Fenerbahçe maçı kazanır kaybeder berabere kalır, bu çok uzun bir maraton, hepsi olabilir. Bugün geldiğimiz noktada çok tehlikeli bir yerdeyiz. Futbol terörünün yaşandığı bir gecedeyiz. Başkanımıza, taraftarlarının yanına destek ve moral vermeye gitmişken, taraftarlarımız hala daha içeri alınmamış, biletli oldukları halde coplarla biber gazlarıyla mücadele ediyor, saha içerisine giremiyorlar. Başkanımız, deplasman tribününe gidip geriye dönürken bu nasıl bir düşmanlık, bu nasıl bir hainlik. Bu neyin mücadelesi! Atılan yabancı maddeler, sular, savaş alanı, cehennem alanına döndürüyor Göztepe taraftarı. Sebep ne? Şampiyon mu oluyorsunuz, ligden mi düşünüyorsunuz! Daha ikinci hafta. O kadar kendini bilmez ve futbol teröristlerinin arasında bir kişi daha var. Bir şahsiyetsiz, tüm gücüyle itip başkanımızı düşürüyor. Hangi yetkiyle ve hangi sıfatla sahaya girdi. Akreditasyonu var, kim olduğu belli bu insan. Bu terörü lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
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