İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,037
  • EURO
    33,7834
  • ALTIN
    2026.81
  • BIST100
    9373.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'den Guido Rodriguez hamlesi

Yaz transfer dönemi için düğmeye basan Fenerbahçe, Real Betis'in yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Guido Rodriguez için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip oyuncunun talepleri dinleyeceği bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Takvim22 Şubat 2024 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Guido Rodriguez hamlesi
ABONE OL

Ara transfer döneminin bitmesine rağmen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı lacivertliler, İspanyol ekibi Real Betis'te oynayan Arjantinli orta saha Guido Rodriguez için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

BETIS'E VEDA EDECEK

Real Betis'in başkanlığını yapan Angel Haro, Tangocu'nun geleceğiyle ilgili, "Guido ile görüştük. Kendisine sunduğumuz yeni sözleşme teklifinin süresi doldu" açıklamasını yaptı. 29 yaşında ve 1.85 boyundaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son gelen haberlere göre; Rodriguez'in Betis'te kalma ihtimali düştü.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Fenerbahçe'nin ise temasta olduğu yıldız oyuncuyla görüşmelerini hızlandıracağı ve güncel değeri 24 milyon Euro olan Rodriguez'e beklentilerini sormaya hazırlandığı ortaya çıktı.

32 GOLE KATKI YAPTI

Kariyerinde daha önce Defensa, River Plate, CF America ve Tijuana takımlarında top koşturan Rodriguez, 362 mücadelede 26 gol, 6 da asist üretti. Kulüp kariyerinde 32 gole katkı yapan futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nda da 29 kez şans buldu ve 1 gol attı.

FENERBAHÇE YAKINDAN İZLİYOR

Fenerbahçe, ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle 2 hafta sonra sahalara dönmesi beklenen futbolcunun durumunu da yakın izliyor. Guido Rodriguez, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev alabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.