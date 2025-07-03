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Spor

Fenerbahçe'den Güney Amerika'ya yankı! Jhon Duran transferi Kolombiya basınında manşetlerde

Cristiano Ronaldo'nun takımda istemediği Jhon Duran, Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldi. Kolombiya basını, Mourinho ile çalışacak olan genç yıldızın yeniden yükselişe geçebileceğini yazdı.

Akşam3 Temmuz 2025 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Güney Amerika'ya yankı! Jhon Duran transferi Kolombiya basınında manşetlerde
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Transfer sezonunu Jhon Duran hamlesiyle açan Fenerbahçe, yalnızca Avrupa'nın değil Güney Amerika basınının da dikkatini çekti. Ocak ayında 77 milyon euroya Aston Villa'dan Al-Nassr'a transfer olan 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Arabistan'da umduğunu bulamayınca kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sarı-Lacivertliler'in transferi bitirmesinde Cristiano Ronaldo'nun futbolcuyu Al-Nassr'da istememesi de etken oldu. Duran'ın Arabistan'dan sonra Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'ye imza atması Kolombiya basınında büyük ses getirdi.

HAYATININ ANLAŞMASINI YAPMIŞTI

Elcolombiano adlı site Duran hakkında şöyle bir analiz paylaştı: "Onu artık kendisinden daha güçlü bir karaktere sahip koç yönetecek. Bu onun için büyük kazanım olacak. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde şans bulacak. Suudi Arabistan'a giderken hayatının anlaşmasını yapmıştı, 100 milyon euro kazanacaktı. Portekizli star Cristiano Ronaldo'dan bir şeyler öğrenme fırsatına sahipti. İyi başladı ama sonra en çok gol kaçıran futbolcu oldu. Bu durum görünüşe göre Cristiano Ronaldo'yu rahatsız etti. Sonra seviyesi düşmeye başladı

OLGUNLAŞMASINA YARDIM EDECEK

Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini yenileme şartlarında Duran'ın takımda olmamasına yönelik şart koştuğu söylentileri ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çalıştığı Fenerbahçe, onu isteyen en ciddi takımdı. Kolombiya Milli Takımı'nda antrenmandayken F.Bahçe'nin ilgisi başlamıştı. Duran, güçlü karakterli yıldızları yönetmeye alışkın olan bir antrenörle çalışacak. Oyuncunun sakinleşmesine ve karakterinin daha fazla olgunlaşmasına yardımcı olacak. F.Bahçe, Türkiye'deki ilk yılında oyuncuya 10 milyon euro ödeyecek."

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