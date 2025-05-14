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Spor

Fenerbahçe'den harcama iddialarına yalanlama

Fenerbahçe Kulübü, 5 yıllık sponsorluk gelirinin harcandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi14 Mayıs 2025 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den harcama iddialarına yalanlama
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Fenerbahçe, sponsorluk anlaşmasına dair çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Son dönemde bazı medya platformlarında, kulübümüzün mali yapısı ve sponsorluk gelirlerine dair gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, kasıtlı ve yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır.

Bugün ortaya atılan "Adidas'tan alınan 5 yıllık sponsorluk bedelinin peşin alındığı ve harcandığı" yönündeki iddia ise açıkça ifade ediyoruz ki, büyük bir yalandır.

Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu tür söylemlerle kulübümüzü hedef alan ve kamuoyunu yanıltmayı alışkanlık haline getiren şahıs ve platformlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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