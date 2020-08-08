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Spor

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım mesajı

Fenerbahçe Kulübü, 8 yıl boyunca formasını giyen Hasan Ali'ye hizmetleri için teşekkür etti.

AA08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:22
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Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takıma veda eden milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı çubuklu formamızı 8 yıl boyunca 246 maçta şerefle taşımış, göstermiş olduğu istikrar ve profesyonellikle kaptanlık pazubendini koluna takmış, kendini sürekli geliştiren performansıyla milli takımın da önemli bir parçası olmuş Hasan Ali Kaldırım ile yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali Kaldırım'a, 'Kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasına bırakıyorum.' diyerek veda ettiği formamız adına akıttığı her bir damla ter için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Hasan Ali Kaldırım."

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