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Spor

Fenerbahçe'den Heung-Min Son hamlesi! Beklenen fırsat geldi

Fenerbahçe, geçen sezon transferi için uğraştığı Heung-Min Son için bu kez daha ciddi bir fırsat yakaladı. Buna göre Güney Koreli yıldız ayrılık kararı aldı.

Akşam14 Haziran 2025 Cumartesi 08:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Heung-Min Son hamlesi! Beklenen fırsat geldi
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Kanarya'nın Heung-min Son hayali bu kez gerçeğe dönüşebilir. Geçen sezon başında Güney Koreli yıldız için şartlarını zorlayan Sarı-Lacivertliler, istediği neticeyi alamadı. Yunan teknik adam Postecoglou'nu Avrupa Ligi zaferinden sonra gönderip Thomas Frank'le sözleşme imzalayan İngiliz ekibi, kadroda da bir değişime gidecek.

Transferfeed'deki habere göre yeni kararlardan memnun olmayan Güney Koreli yıldız Son, takımdan ayrılmaya karar verdi ve Fenerbahçe ihtimali bu kez çok daha ciddi. Haberin detayında şu ifadeler yer alıyor: "Son, teknik adamın görevden alınması sonrasında ayrılığı düşünüyor. Yine Fenerbahçe tarafından hedef alındı. Türk kulübü Son'un menajeriyle temasa geçerek yaklaşık 12 milyon euroluk cazip bir maaş önerisi sundu.

Mourinho ile Son'un Tottenham'da geçmişten olan iyi bir ilişkisi var." Esas mevkisi sol kanat olan hücum jokeri geçen sezon 46 resmi maçta 11 gol atıp 12 asist yaptı, Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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