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Spor

Fenerbahçe'den Hollanda takımlarına karşı 11. mağlubiyet

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe Hollanda takımlarına karşı 11. yenilgisini aldı.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 00:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Hollanda takımlarına karşı 11. mağlubiyet
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Feyenoord deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle oynadığı 25. maçında 11. kez kaybetti.

Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Hollanda takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Feyenoord ile de beşinci kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 3. kez kaybetti. 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki takımın mücadelesinde Feyenoord sahasındaki maçı 1-0, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu.

İki takım 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe rakibini hem deplasmanda hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla geçmişti.

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