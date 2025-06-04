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Spor

Fenerbahçe'den imza açıklaması! Güncel sayı duyuruldu

Fenerbahçe'den erken seçim için topladığı imza sayısına dair açıklamada bulundu. Sarı-lacivertliler, aynı zamanda imza sayısını da duyurdu. İşte detaylar...

4 Haziran 2025 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den imza açıklaması! Güncel sayı duyuruldu
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Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü seçim için toplanan resmi imza sayısının 229 olduğunu açıkladı.

İşte sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama:

"Kulüp tüzüğümüzün ilgili hükümleri gereği Olağanüstü Genel Kurul talebiyle toplanan imzalar hakkında, bugüne dek sürecin sağlıklı ilerlemesi ve manipülasyona açık hale gelmemesi adına herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Daha önce de vurguladığımız gibi, tüzüğümüzde kongre üyelerimize tanınan her hakkı, kulüp demokrasimizin temel unsurlarından biri olarak görmekte ve saygı duymaktayız. Ancak unutulmamalıdır ki, Fenerbahçe'nin köklü gelenekleri ve kurumsal kültürü doğrultusunda, kulüp tarihimizde Olağanüstü Genel Kurul hiçbir zaman imza toplanarak gerçekleşmemiştir.

Ne var ki, gelinen noktada özellikle sosyal medya mecralarında gerçeklerle ilgisi olmayan, yalan ve iftira niteliğindeki iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı çalışması yürütüldüğü açıktır. Bu nedenledir ki, sürecin şeffaflığı ve sağlıklı ilerleyişinin devamlılığı adına, kanun ve tüzük hükümlerimiz çerçevesinde kulübümüze ulaştırılmış imza beyannamelerine dair detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşma kararı alınmıştır.

* Noter Tarafından Posta Yoluyla Teslim Alınan Beyanname: Noter aracılığıyla posta yoluyla ulaştırılan beyannameler, Hukuk Departmanımız tarafından teslim alınmaktadır. 04.06.2025 tarihi itibarıyla bu yolla 151 beyanname kulübe ulaşmış ve kayıt altına alınmıştır.

* Yüksek Divan Kurulu (YDK) Eliyle Teslim Alınan Beyanname: Yüksek Divan Kurulu'na teslim edilen beyannameler, YDK Sekreterliği tarafından Hukuk Departmanımıza imza karşılığında teslim edilmiştir. 04.06.2025 itibarıyla bu yöntemle 78 beyanname alınmış ve kayda geçirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında, kulübümüze bugüne kadar teslim edilen toplam imza beyannamesi sayısı 229'dur. Süreç, kulübümüz tarafından titizlikle ve yasal çerçeved

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