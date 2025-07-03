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Spor

Fenerbahçe'den imza süreci ile ilgili resmi açıklama

Fenerbahçe Kulübü, imza süreci ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber Merkezi3 Temmuz 2025 Perşembe 20:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den imza süreci ile ilgili resmi açıklama
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Fenerbahçe Spor Kulübü, imza süreci ile ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen komisyonumuz, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'ndan 03.07.2025 tarihinde toplam 9.684 beyannameyi ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli noter tasdikine sahip olup olmadığı, imza sahibinin kanun ve tüzüğün öngördüğü yazılı şartları taşıyıp taşımadığı ve benzeri şekli ve hukuki herhangi bir kontrol yapılmaksızın tutanak eşliğinde teslim almıştır. Teslim alınan beyannamelerin tasnif ve evrak kayıt defterlerine kayıt edilme aşamasına geçilecektir. Daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde kayıt altına alınan beyannameler gerekli kontrollerin yapılabilmesi adına sicil kuruluna teslim edilecektir."

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