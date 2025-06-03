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Spor

Fenerbahçe'den imzaların imhasına yönelik iddialara cevap

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, sosyal medyada çıkan imzaların imha edildiğine dair haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi3 Haziran 2025 Salı 20:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den imzaların imhasına yönelik iddialara cevap
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, sosyal medyada çıkan imza iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Yönetim Kurulu Üyemiz Alper Alpoğlu'ndan açıklama

Sosyal medya ortamında gün içerisinde olağanüstü genel kurul imza sürecinde kulübümüze teslim edilen belli sayıda imza beyannamelerinin imha edildiğine yönelik olarak, hiçbir şekilde kulübümüzün değerleriyle bağdaşmayacak seviyede haksız ve alçakça bir algı yürütüldüğüne şahit olduk.

Olağanüstü genel kurul imza süreci ile ilgili olarak yapılması gerekenler kanun ve tüzük hükümlerinde açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre gerek noterler aracılığı ile gerekse kongre üyelerimiz tarafından bireysel olarak gönderilen imza beyannameleri kulübümüzün Genel Sekreterliği tarafından teslim alınmaktadır.

Bununla birlikte Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde, kendilerine teslim edilen imza beyannameleri de belirli aralıklarla kulübümüzün Genel Sekreterliğine teslim edilmektedir.

Teslim alınan imza beyannameleri tüzük hükümlerimiz gereğince ilgili kurullar tarafından değerlendirilmekte ve muhafaza edilmektedir.

Söz konusu süreç, kanun ve tüzük hükümleri kadar Fenerbahçe ahlakı ve değerlerine uygun olarak yürütülmektedir.

Fenerbahçe değerlerini anlamaktan, idrak etmek ve yaşamaktan uzak bu zavallı zihniyete camiamızın gerekli tepkiyi koymasını da mutlulukla karşıladığımızı belirtmek isterim.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, bugüne kadar olduğu gibi Fenerbahçe'mizin ve Fenerbahçelilerin hakları ve menfaatleri bundan sonra da korunmaya devam edecektir.

Saygılarımla,

Alper Alpoğlu

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