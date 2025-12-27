İSTANBUL 6°C / 5°C
Spor

Fenerbahçe'den Inter çıkarması! Sarı-lacivertliler rotayı Serie A'ya çevirdi

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Inter forması giyen Davide Frattesi'yi orta saha takviyesi için gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncu için kiralama ve satın alma opsiyonlu bir teklif sundu. İşte detaylar...

27 Aralık 2025 Cumartesi 22:23
Fenerbahçe yönetimi, takımın ihtiyaç duyduğu mevkiler için çalışmalarını sürdürüyor.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Spormediaset'in haberine göre Fenerbahçe, Inter forması giyen Davide Frattesi'yi kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki oyuncu, Inter tarafından planlarda düşünülmezken Juventus'un da gündeminde yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEN CAZİP TEKLİF

Haberde, 40 milyon euro bütçesi bulunan Fenerbahçe'nin, Frattesi için Inter'e cazip bir teklif sunduğu ifade ediliyor. Yönetim, yüksek bonservis bedeli ödemek istemediği için oyuncuyu kiralama ve satın alma opsiyonu ile kadroya katmayı planlıyor.

INTER'İN ŞARTI

Inter ise opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakabilir; ancak transfer yapabilmek için opsiyonun zorunlu olmasını talep ediyor.

FRATTESI SICAK BAKMIYOR

Davide Frattesi'nin ise Dünya Kupası'nda yer almak isteyen İtalya teknik direktörü Gattuso'nun gözü önünde olmayı tercih ettiği ve bu nedenle ülke dışına çıkmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

