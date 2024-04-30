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Spor

Fenerbahçe'den İsmail Kartal - Edin Dzeko açıklaması! Sorun yaşadıkları iddiası vardı...

Fenerbahçe'den teknik direktör İsmail Kartal ile yıldız golcü Edin Dzeko arasında sorun yaşandığı iddiaları hakkında açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte detaylar...

30 Nisan 2024 Salı 15:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den İsmail Kartal - Edin Dzeko açıklaması! Sorun yaşadıkları iddiası vardı...
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile golcü futbolcu Edin Dzeko arasında sorun yaşandığı iddialarının ardından bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, ikili arasında sorun yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı mecralarda yer alan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir.

Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır.

Bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını; gerek geleneksel gerek dijital mecralarda özellikle son dönemde artan bu ve benzeri yalan haberlerinin dikkate alınmamasını taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."

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