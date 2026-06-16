Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin yerine, daha dinamik ve net takviyeler yapılacak. Sarı-Lacivertliler, orta saha ve kanat transferi yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda F.Bahçe, Roma'dan Matias Soule ve Milan'dan Youssouf Fofana'yı gündemine aldı. Ajantinli kanat oyuncusu Soule ile Dortmund ve Aston Villa da ilgileniyor.

İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncusu için 30 milyon euro talep ediyor. Fransız orta saha Fofana'nın yolu daha açık. Milan 27 yaşındaki futbolcusunu gelecek sezonda kadrosunda düşünmüyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra bazı Suudi Arabistan ekipleri de Fofana'nın durumunu takip ediyor. Başarılı orta saha, geçtiğimiz sezon 36 maçta 2 gol, 4 asist yaptı.