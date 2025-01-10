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Spor

Fenerbahçe'den Jhon Lucumi hamlesi

Savunmaya takviye yapacak olan Fenerbahçe, İtalyan ekibi Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yi renklerine bağlamak istiyor.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 09:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Jhon Lucumi hamlesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper takviyesi için çarpıcı bir ismi gündemine aldı.

Corriere di Bologna'nın haberine göre; Fenerbahçe, Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Fenerbahçe'nin Lucumi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığından bahsedilse de Bologna'nın en azından sezon sonuna kadar oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği kaydedildi.

18 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bologna formasıyla çıktığı 14 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

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