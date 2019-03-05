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Fenerbahçe'den Juan Mata bombası

Manchester United ile sözleşmesi bitecek olan Juan Mata için Fenerbahçe ile birlikte Valencia ve Sevilla devreye girdi.

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Premier Lig'de 5 sezondur Manchester United forması giyen Juan Mata, sezon sonunda vedaya hazırlanırken İngiliz basını İspanyol orta saha oyuncusu için 3 ciddi adayın olduğunu iddia etti. Haberde Fenerbahçe ile birlikte iki İspanyol kulübü Valencia ve Sevilla'nın da Mata'yı istediği ifade edildi.
 
FENERBAHÇE ÖNDE!
 
Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 aydır ilgilendiği Juan Mata için diğer iki İspanyol kulübünden daha cazip bir teklifle geldiği de haberde yer aldı.
 
İMZA PARASI DA TEKLİF EDİLDİ
 
F.Bahçe'nin Juan Mata ile yakından ilgilendiği geçtiğimiz ay menajeri tarafından da ifade edilmişti. Fenerbahçe'nin normal ücret ve maç başılar dışında ciddi bir imza parası da teklif ettiği belirtiliyor.
 
MATA GELİRSE ORTA SAHA TAMAM
 
F.Bahçe Mata'yı alırsa kadrosuna başka orta saha oyuncusu takviyesi yapmayacak. 30 yaşında ve 1.70 boyunda olan Mata 41 kez İspanya Milli Takım forması giymiş ve bu maçlarda 10 gole imza atmıştı.
 
Takvim
 

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