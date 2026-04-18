Fenerbahçe'den Kadıköy'de 5. puan kaybı

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, evinde 5. kez puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, milli ara sonrası Beşiktaş ve Kayserispor galibiyetleriyle şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken taraftarı önünde puan kaybı yaşadı. İlk yarıda pozisyon üretmekte zorluk yaşayan Fenerbahçe, 80. dakikada önce beraberliği yakaladı, 6 dakika sonra ise öne geçti. Kanarya, 90+8'de kalesinde gördüğü gol sonrası sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 67 puana çıkan Tedesco'nun öğrencileri gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 10. kez beraberlik elde etti.