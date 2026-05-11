  • Fenerbahçe'den kadın ve genç taraftarlara ücretsiz bilet
Spor

Fenerbahçe'den kadın ve genç taraftarlara ücretsiz bilet

Fenerbahçe, Eyüpspor karşılaşması için kadın taraftarlar ile 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu.

IHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 19:03
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile oynanacak maçta 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin, Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma için 18 yaş altı ve kadın taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacak. Ücretsiz bilet tanımlamaları kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtildi. Fenerbahçe resmi internet sitesi olan www.fenerbahce.org hesabından 'Taraftar' başlığı altında yer alan 'Bilet Talebi Formu' sekmesinden yapılacak işlemler; 12 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bilet yüklemeleri başvuru yapılan günün mesai bitiminden sonra yapılacak olup saat 17.00'ye kadar yapılan başvurular dikkate alınacağı, 17.00'den sonraki başvuruların bir sonraki gün değerlendirileceği aktarıldı.

Katılım koşulları şu şekilde:

Yaş Sınırı: Kadın taraftarlar için herhangi bir yaş sınırı bulunmamakta. 18 yaş altı bilet tanımlaması ise, 17 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlar yararlanacak.

E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu

