Jan Oblak, Fenerbahçe için kaleci transferindeki bir numaralı aday olarak gösteriliyor.

EDERSON YERİNE OBLAK!

Sarı-lacivertli kulübün, Ederson ile yolların ayrılmasını beklediği belirtildi. Sloven kaleci, 2014 yılından bu yana Atletico Madrid forması giyiyor ve İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Haberde transferin kolay gerçekleşmeyeceği vurgulanırken, Fenerbahçe'deki iki başkan adayının da üst düzey bir kaleci transferi konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Jan Oblak, bu sezon Atletico Madrid formasıyla şu ana kadar 41 resmi maça çıktı ve 3690 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmaların 10'unda kalesini gole kapatan tecrübeli file bekçisi, kalesinde 54 gole ise engel olamadı.