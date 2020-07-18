İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2020 Cumartesi / 27 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8483
  • ALTIN
    399.117
  • BIST100
    118786
Spor

Fenerbahçe'den Kalinic mesajı

Fenerbahçe'den ayrılarak İspanya'nın Valencia takımına transfer olan Nikola Kalinic için sarı lacivertli kulüpten bir teşekkür mesajı yayımlandı.

AA18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:25 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:25
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Valencia Basketbol Takımı ile anlaşan Sırp oyuncu Nikola Kalinic için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 5 yıldır Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çubuklu formayı terlettiği süre zarfında takımımızın savaşçı kimliğinin en önemli temsilcilerinden biri olan, mücadele azmi ve enerjisiyle ekibimizin takım karakterine önemli katkı sağlayan Nikola Kalinic, hem Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri haline gelmiş hem de kendi pozisyonunda Avrupa'nın en önemli isimlerinden biri olarak anılmıştır.
Tarihi THY Avrupa Ligi şampiyonluğumuz başta olmak üzere, yaşanan birçok başarıda payı olan Nikola Kalinic'in Fenerbahçe'ye katkıları unutulmayacaktır. Değerli sporcumuz Nikola Kalinic'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.