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Spor

Fenerbahçe'den kanata takviye! İsmail Kartal'dan transfere onay çıktı

Fenerbahçe, Joshua King ve Ryan Kent'in ayrılık ihtimali nedeniyle kanat arayışına başladı. Sarı-lacivertlilerin Lech Poznan'da forma giyen Kristoffer Velde için harekete geçmeye hazırlandığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Takvim30 Kasım 2023 Perşembe 14:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den kanata takviye! İsmail Kartal'dan transfere onay çıktı
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Devre arası transfer döneminde Joshua King ve Ryan Kent ile yollarını ayırması halinde Fenerbahçe'nin Polonya ekibi Lech Poznan'da oynayan 24 yaşındaki sol kanat Kristoffer Velde'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE SON GÖZDE: KRISTOFFER VELDE

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler devre arası takımdan ayrılması beklenen Joshua King ve Ryan Kent'in yerine kanat takviyesi yapmayı düşünüyor.

Sarı- Kanarya'da bu mevki için gündeme gelen son aday ise Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen 24 yaşındaki Norveçli Kristoffer Velde oldu.

AYRILIK SONRASI HAREKETE GEÇİLECEK

Fenerbahçe'nin oyuncuyu yakından takip ettiği, King ve Kent'ten birisinin ayrılığı sonrası Velde için harekete geçileceği öğrenildi.

20 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Bu sezon 20 maçta 1635 dakika süre alan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da yetenekli sol kanat oyuncusunun transferine onay verdiği ifade ediliyor.

5 MİLYON EURO

Kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunan Norveçli yıldıza güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçiliyor. Yıldız isim profesyonel kariyerinde çıktığı 197 maçta 52 gol, 36 asist kaydetti.

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