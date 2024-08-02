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Spor

Fenerbahçe'den KAP'a istifa açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt, Futbol A.Ş'deki görevlerinden istifa etti. Sarı-lacivertliler, istifa eden isimlerin yerine göreve getirilenleri KAP'a bildirdi.

2 Ağustos 2024 Cuma 18:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den KAP'a istifa açıklaması
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Fenerbahçe Futbol A.Ş yönetim kurulunda değişiklik yaşandı. Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt'ın istifası ve yerine gelen isimler KAP'a bildirildi.

SERTAÇ KOMSUOĞLU YERİNE HAMDİ AKIN

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu, 21.06.2023 tarihinden beri yürüttüğü yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sayın Hamdi Akın'ın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite üyeliğinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

SİMLA TÜRKER BEYAZIT YERİNE NEZİH BARUT

Fenerbahçe'den Simla Türker Bayazıt'ın istifasına ilişkin yapılan KAP bildiriminde ise, "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Simla Türker Bayazıt, 29.07.2022 tarihinden beri yürüttüğü Yönetim Kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Nezih Barut'un yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir." denildi.

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