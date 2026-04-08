  • Fenerbahçe'den Kayserispor maçına gelecek taraftarlara jest
Spor

Fenerbahçe'den Kayserispor maçına gelecek taraftarlara jest

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor deplasmanı için 3 bin 838 TL olarak belirlenen bilet fiyatının 2 bin 338 TL'lik kısmını karşılayacağını duyurdu. Taraftarlardan bilet başına yalnızca bin 500 TL tahsil edilecek.

IHA8 Nisan 2026 Çarşamba 12:36
Fenerbahçe'den Kayserispor maçına gelecek taraftarlara jest
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın 3 bin 838 TL olarak açıklanan bilet fiyatının 2 bin 338 TL'lik kısmını kulübün karşılayacağını, taraftarlardan ise yalnızca bin 500 TL alınacağını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri'de oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır. Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına, 3 bin 838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları Kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca bin 500 TL tahsil edilecektir. Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00'e kadar alınacaktır."

Talep ve satış sürecinin kulübün resmi internet sitesi üzerinden olacağı belirtildi.

