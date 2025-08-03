Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için gözünü kararttı. Sarı lacivertliler, Benfica forması giyen milli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi ve Kerem Aktürkoğlu arasında görüşmeler devam ediyor.

Henüz bir anlaşma sağlanmadığı belirtilirken, milli futbolcu cephesinde ilerleyen saatlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

PORTEKİZ BASINI: BENFICA TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre ise Benfica cephesi, Kerem Aktürkoğlu'nu takımda tutmak istiyor.

Ancak Fenerbahçe'nin ısrarı, bu transferin gidişatını belirleyebilir.

BENFICA PERFORMANSI

2024 yazında 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinde çıktığı 54 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.