İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu operasyonu! Listede 2 isim daha var
Spor

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu operasyonu! Listede 2 isim daha var

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferini kısa sürede bitirmek istediği belirtildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi2 Ağustos 2025 Cumartesi 16:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu operasyonu! Listede 2 isim daha var
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi geldi.

Sol kanada yapacağı takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için temaslarını sıklaştırdığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Fabrizo Romano'nun haberine göre, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede bu transferden sonuç almak isteyen Fenerbahçe, 26 yaşındaki milli futbolcu için anlaşma sağlayamazsa, farklı isimlere yönelecek.

"LİSTEDE İKİ İSİM DAHA VAR"

Sarı-lacivertlilerin sol kanat transfer için zamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Romano, Kerem Aktürkoğlu'ndan olumsuz sonuç alınması durumunda Fenerbahçe'nin listesinde yer alan diğer iki isimle görüşeceği öne sürdü.

Bu arada kısa bir süre önce Benfica Kulübü'nün Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına onay vermek için 25 milyon euro civarında bonservis bedeli beklediği gündeme düştü.

BENFICA PERFORMANSI

Dört sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

CİRİT hedefi tam isabetle vurdu: PUSU'dan bir ilk!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.