Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Sarı lacivertliler, maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Kayserispor forması giyen Makarov ile Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi yaşananlar sonrası Matteo Guendouzi, yerde kaldı.

Sarı lacivertliler hakeme kırmızı kart itirazında bulunurken, karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz ise Makarov'a sarı kart gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcular uzun süre itirazlarda bulundu. Bu itirazlar neticesinde kaleci Ederson ve yedek kulübesinde yer alan Fred de sarı kartla cezalandırıldı.

