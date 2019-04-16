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Fenerbahçe'den Kompany bombası!

Sezon sonunda Skrtel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Vincent Kompany'i transfer edecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Gelecek sezon takımı baştan aşağı değiştirecek olan Fenerbahçe transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
 
KALEDE SORUN YOK DEFANSTAN BAŞLAMALIYIZ
 
Bu sezon yapılan transferlerin hemen hemen hepsinde başarısız olan Ali Koç, Comolli ile birlikte Süper Lig’de şampiyonluğa oynayacak kaliteli bir kadro yapmak isterken, kalede çok büyük problemlerin olmadığını belirten yöneticilerin işe defans hattından başlanması gerektiği yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.
 
SKRTEL'İN YERİNE KOMPANY
 
Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar’ın yanına tecrübeli ve kendisini ispat etmiş bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe’nin Manchester City forması giyen Vincent Kompany için girişimlere başladığı belirtildi. Skrtel’in yerini dünyaca ünlü bir defans oyuncusuyla doldurmak isteyen sarı lacivertlilerin sezon sonunda City ile sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldızı yokladığı ortaya çıkarken, Belçikalı futbolcunun imza parası ve yıllık maaşının çok yüksek olmaması halinde Kompany’nin ‘çubukluyu’ giymeye yakın olacağı bildirildi.
 
Bu sezon Manchester City formasıyla 24 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 1 asist yaparken, Kompany’nin 11 yıl aradan sonra yeni bir deneyim yaşamak istediği için Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Kariyerinde 66 kez milli takıma seçilen Vincent, geçtiğimiz yıl da 21 maçta görev almıştı.

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