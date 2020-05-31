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Spor

Fenerbahçe'den koronavirüse karşı maske satışı

Fenerbahçe Kulübü, üzerinde kulüp logosu olan koruyucu sağlık maskelerini 'www.fenerium.com.tr' internet sitesinden satışa sundu.

AA31 Mayıs 2020 Pazar 12:23 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 12:23
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Farkındalık yaratma adına önemli bir adım atan kulübümüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemlerin başında gelen ve kullanımı zorunlu hale getirilen koruyucu sağlık maskelerini logolu olarak üretip, bugün itibarıyla www.fenerium.com.tr adresinden satışa sundu. Sağlık protokolüne uygun bir şekilde; 6,5 cm x 9,5 cm ölçülerinde, yüzde 80 pamuktan üretilen ve dış yüzeyi antibakteriyel özelliği sayesinde 40 derecede 30 yıkamaya kadar 8 saat koruma sağlayan Fenerbahçe logolu koruyucu maskeler, korumalı filtre özelliğiyle dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, maskelerin yarından itibaren de Fenerium mağazalarındaki yerini alacağı belirtildi.

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