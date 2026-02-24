Fenerbahçe'de 1-1 biten Kasımpaşa maçı sonrası sakatlık krizi baş gösterdi.

Mücadelede önce Çağlar, ardından Oosterwolde sakatlanarak ilk yarıda oyundan çıkmıştı. Talisca 90 dakikayı tamamlasa da maç sonunda sekerek soyunma odasına gitmişti. Ederson da yine maçın son anlarında sakatlanarak bir süre saha içinde tedavi görmüştü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü 2-3 hafta, Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes ve Anderson Talisca ise 3'er hafta sahalardan uzak kalacak.

Bu 4 isim dışında Milan Skriniar'ın dönüşüne 4 hafta, Edson Alvarez'in geri dönüşüne 6 hafta daha olduğu bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe sakatlıklarla ilgili resmi açıklama da yaptı.

Açıklamada şu ibarelere yer verildi.

"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

*Futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

*Futbolcumuz Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

*Futbolcumuz Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma,

*Futbolcumuz Jayden Osterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir."